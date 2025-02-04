Лавров раскрыл проблему новых властей Сирии

Новые власти Сирии столкнулись с проблемой диалога с различными силами внутри страны, поэтому внешние игроки должны помочь Арабской республике в их решении. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на полях XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

« В С и р и и , к о н е ч н о , б о л ь ш и е п р о б л е м ы , в т о м ч и с л е п р о б л е м ы [ у н о в ы х в л а с т е й ] . Т а м е щ е т р е б у е т с я о ч е н ь а к т и в н о и к о н с т р у к т и в н о , н е п ы т а я с ь н а б и р а т ь г е о п о л и т и ч е с к и е о ч к и , а д у м а я о б у д у щ е м с и р и й с к о г о н а р о д а , с о д е й с т в о в а т ь н а ц и о н а л ь н о м у д и а л о г у . Д л я э т о г о н е о б х о д и м о о б ъ е д и н е н и е у с и л и й в с е х в н е ш н и х и г р о к о в , к о т о р ы е т а к и л и и н а ч е м о г у т н а э т у с и т у а ц и ю в л и я т ь » , — р а с с к а з а л д и п л о м а т .

При этом Лавров подчеркнул, что многие проблемы в странах Ближнего Востока являются следствием политики стран Запада. Помимо Сирии, он указал на ситуацию вокруг Ливии, где также существуют проблемы с формированием единого правительства и урегулирования внутриполитической ситуации.

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Ранее Лавров заявил, что страны Запада «с задними мыслями» подписывались под постулатами Устава ООН и впоследствии грубо их нарушали. Тем не менее менять документ ни в коем случае нельзя. В качестве образца подобной политики Запада дипломат указал на ситуацию в ряде стран Ближнего Востока, включая Ирак и Ливию.