Лавров раскрыл проблему новых властей Сирии

Новые власти Сирии столкнулись с проблемой диалога с различными силами внутри страны, поэтому внешние игроки должны помочь Арабской республике в их решении. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на полях XIV Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В Сирии, конечно, большие проблемы, в том числе проблемы [у новых властей]. Там еще требуется очень активно и конструктивно, не пытаясь набирать геополитические очки, а думая о будущем сирийского народа, содействовать национальному диалогу. Для этого необходимо объединение усилий всех внешних игроков, которые так или иначе могут на эту ситуацию влиять», рассказал дипломат.

При этом Лавров подчеркнул, что многие проблемы в странах Ближнего Востока являются следствием политики стран Запада. Помимо Сирии, он указал на ситуацию вокруг Ливии, где также существуют проблемы с формированием единого правительства и урегулирования внутриполитической ситуации.

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Ранее Лавров заявил, что страны Запада «с задними мыслями» подписывались под постулатами Устава ООН и впоследствии грубо их нарушали. Тем не менее менять документ ни в коем случае нельзя. В качестве образца подобной политики Запада дипломат указал на ситуацию в ряде стран Ближнего Востока, включая Ирак и Ливию.

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