Агентство США по международному развитию было закрыто в России из-за «значительных усилий» на продвижение конкретно ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)*-повестки.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

« Е щ е н е м н о г о п р о U S A I D . О т о м , п о ч е м у в Р о с с и и о н о б ы л о в о к т я б р е 2 0 1 2 г о д а п о д л и б е р а л ь н о е ш и п е н и е з а к р ы т о и ч е м в п р и н ц и п е п р о м ы ш л я л о . З н а ч и т е л ь н ы е у с и л и я р у к о в о д с т в о U S A I D н а п р а в л я л о н а п р о д в и ж е н и е к о н к р е т н о Л Г Б Т - п о в е с т к и » , — з а я в и л а о н а .

По словам Захаровой, при администрации бывшего президента США Барака Обамы эта тема стала одной из ключевых. В период его президентства был опубликован документ «Перспективы в ЛГБТ* — действия», в котором обозначалась необходимость максимальной инклюзивности и открытости в данной сфере. Кроме того, в нем поднимался вопрос о необходимости борьбы с дискриминацией приверженцев этой идеологии.

В своем обращении дипломат напомнила, что Белый дом опубликовал список «нелепых трат» Агентства США по международному развитию (USAID). По данным пресс-службы, ведомство выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн на «ЛГБТ-активизм» в Гватемале.