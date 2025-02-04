В странах Европы сейчас доминирует милитаристский подход. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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« М ы в и д и м , ч т о в Е в р о п е с е й ч а с д о м и н и р у е т т а к о й м и л и т а р и с т с к и й п о д х о д . П о д п р е д л о г о м э ф е м е р н о й у г р о з ы , к о т о р а я и с х о д и т о т Р о с с и и , р а з д у в а ю т в о е н н ы е и о б о р о н н ы е р а с х о д ы » , — р а с с к а з а л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

По словам Пескова, увеличение расходов Европейского союза (ЕС) на оборону ведет к предкризисному состоянию экономики. Это негативно отразится на каждом европейце.