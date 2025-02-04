В Кремле заявили о доминировании в Европе милитаристского подхода
В странах Европы сейчас доминирует милитаристский подход. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы видим, что в Европе сейчас доминирует такой милитаристский подход. Под предлогом эфемерной угрозы, которая исходит от России, раздувают военные и оборонные расходы», — рассказал представитель Кремля.
По словам Пескова, увеличение расходов Европейского союза (ЕС) на оборону ведет к предкризисному состоянию экономики. Это негативно отразится на каждом европейце.