В Кремле заявили о доминировании в Европе милитаристского подхода

В странах Европы сейчас доминирует милитаристский подход. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле заявили о доминировании в Европе милитаристского подхода
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«Мы видим, что в Европе сейчас доминирует такой милитаристский подход. Под предлогом эфемерной угрозы, которая исходит от России, раздувают военные и оборонные расходы», рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, увеличение расходов Европейского союза (ЕС) на оборону ведет к предкризисному состоянию экономики. Это негативно отразится на каждом европейце.

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Дмитрий Песков