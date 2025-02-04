Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый глава США Дональд Трамп планирует продавать Украине помощь, а не безвозмездно ее оказывать. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 3 февраля, Трамп заявил, что планирует заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы и «другие вещи». Каким образом будет реализовываться это соглашение, Трамп не уточнил.

« Э т о п р е д л о ж е н и е п о к у п а т ь п о м о щ ь , н е п р о д о л ж а т ь о к а з ы в а т ь е е н а б е з в о з м е з д н о й и л и и н о й о с н о в е , а и м е н н о о б е с п е ч и в а т ь е е н а к о м м е р ч е с к о й о с н о в е . Л у ч ш е , к о н е ч н о , в о о б щ е н е о к а з ы в а т ь п о м о щ ь , т е м с а м ы м с п о с о б с т в о в а т ь з а в е р ш е н и ю э т о г о к о н ф л и к т а » , - т а к п р о к о м м е н т и р о в а л с л о в а Т р а м п а П е с к о в .

Осенью Владимир Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагает быстрое приглашение Украины в НАТО, продолжение атак по территории России, размещение на Украине «неядерных средств сдерживания», усиление санкций, инвестиции в украинские металлы, а также использование ВСУ для усиления обороны НАТО.

Украина ответила Трампу на просьбу дать США редкоземельные металлы

В плане подчеркивалось, что на Украине сосредоточены природные ресурсы и критически важные металлы на триллионы долларов. Речь идет об уране, титане, литии, графите. Зеленский заявил, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала». Этот пункт содержит тайное приложение, с которым могли ознакомиться только «определенные партнеры».

Источники газеты Financial Times рассказали, что Трампа заинтересовали два предложения из плана Зеленского - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.