Кремль прокомментировал предложение Трампа Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый глава США Дональд Трамп планирует продавать Украине помощь, а не безвозмездно ее оказывать. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне, 3 февраля, Трамп заявил, что планирует заключить с властями Украины соглашение, по которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы и «другие вещи». Каким образом будет реализовываться это соглашение, Трамп не уточнил.
«Это предложение покупать помощь, не продолжать оказывать ее на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь, тем самым способствовать завершению этого конфликта», - так прокомментировал слова Трампа Песков.
Осенью Владимир Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагает быстрое приглашение Украины в НАТО, продолжение атак по территории России, размещение на Украине «неядерных средств сдерживания», усиление санкций, инвестиции в украинские металлы, а также использование ВСУ для усиления обороны НАТО.
Украина ответила Трампу на просьбу дать США редкоземельные металлы
В плане подчеркивалось, что на Украине сосредоточены природные ресурсы и критически важные металлы на триллионы долларов. Речь идет об уране, титане, литии, графите. Зеленский заявил, что Киев предлагает США и ЕС заключить «специальное соглашение о совместной защите имеющихся на Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала». Этот пункт содержит тайное приложение, с которым могли ознакомиться только «определенные партнеры».
Источники газеты Financial Times рассказали, что Трампа заинтересовали два предложения из плана Зеленского - о доступе к украинским ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими.