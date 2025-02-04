В Кремле высказались о погибшем под Курском вице-губернаторе Приморья

Погибший в курском приграничье вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был героем, а его вклад хорошо известен. Как сообщает РИА Новости, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Напомним, что 2 февраля 51-летний Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания. С лета 2024 года чиновник был главой приморского добровольческого батальона «Тигр».

« О н г е р о й , е г о в к л а д х о р о ш о и з в е с т е н и в ф о р м и р о в а н и и э т о г о б а т а л ь о н а , и о н б ы л п е р в ы м е г о к о м а н д и р о м . Г е р о й с к и й ч е л о в е к , г е р о й с к и п о г и б » , — с к а з а л П е с к о в .

Напомним, что Ефремов был первым командиром добровольческого батальона «Тигр», который сформировали на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в 2022 году. В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Позднее Ефремов вновь возглавил отряд «Тигр», который принял участие в боях с украинской армией в Курской области.

Вице-губернатор за свою службу был удостоен ряда наград. В их числе Георгиевский крест, почетное звание «Героя ДНР» и «Героя Приморского края».