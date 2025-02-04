В Кремле высказались о погибшем под Курском вице-губернаторе Приморья

В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья Ефремова
Погибший в курском приграничье вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был героем, а его вклад хорошо известен. Как сообщает РИА Новости, об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что 2 февраля 51-летний Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания. С лета 2024 года чиновник был главой приморского добровольческого батальона «Тигр».
«Он герой, его вклад хорошо известен и в формировании этого батальона, и он был первым его командиром. Геройский человек, геройски погиб», — сказал Песков.
Напомним, что Ефремов был первым командиром добровольческого батальона «Тигр», который сформировали на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в 2022 году. В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Позднее Ефремов вновь возглавил отряд «Тигр», который принял участие в боях с украинской армией в Курской области.
Вице-губернатор за свою службу был удостоен ряда наград. В их числе Георгиевский крест, почетное звание «Героя ДНР» и «Героя Приморского края».