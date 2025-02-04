Песков оценил предложение Трампа к Киеву по редкоземельным ресурам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил по просьбе журналистов заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении Киевом доступа Штатам к редкоземельным ресурсам Украины. По его оценке, это "предложение покупать помощь".

Ранее президент США заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к таким ресурсам. По его словам, Украина уже выразила готовность к такому соглашению.

Вместо того, чтобы оказывать поддержку на безвозмедной или иной основе, Трамп пытается сделать это на коммерческой, оценил этот ход Песков. То есть речь о предложении купить помощь.

Представитель Кремля считает, что лучше вообще не оказывать помощь, а способствовать завершению конфликта, о чем и говорил ранее Трамп.

Украина ответила Трампу на просьбу дать США редкоземельные металлы

Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника. Журналисты задали вопрос Пескову и по этому поводу.

" О ч е в и д н о , ч т о п о с т а в к и п р о д о л ж а ю т с я " , - с к а з а л о н , о т м е т и в , ч т о о б и х о с т а н о в к е н и к т о и н е з а я в л я л .

Отвечая на вопрос, как это все увязывается с мирными инициативами Трампа, представитель Кремля ответил: "Мы пока не знаем, что имеется в виду точно, поэтому здесь сложно давать оценку".