Песков оценил предложение Трампа к Киеву по редкоземельным ресурам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил по просьбе журналистов заявление президента США Дональда Трампа о предоставлении Киевом доступа Штатам к редкоземельным ресурсам Украины. По его оценке, это "предложение покупать помощь".
Ранее президент США заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к таким ресурсам. По его словам, Украина уже выразила готовность к такому соглашению.
Вместо того, чтобы оказывать поддержку на безвозмедной или иной основе, Трамп пытается сделать это на коммерческой, оценил этот ход Песков. То есть речь о предложении купить помощь.
Представитель Кремля считает, что лучше вообще не оказывать помощь, а способствовать завершению конфликта, о чем и говорил ранее Трамп.
Украина ответила Трампу на просьбу дать США редкоземельные металлы
Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника. Журналисты задали вопрос Пескову и по этому поводу.
"Очевидно, что поставки продолжаются", - сказал он, отметив, что об их остановке никто и не заявлял.
Отвечая на вопрос, как это все увязывается с мирными инициативами Трампа, представитель Кремля ответил: "Мы пока не знаем, что имеется в виду точно, поэтому здесь сложно давать оценку".