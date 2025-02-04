Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что увеличение оборонных расходов странами Европы скажется на каждом европейце.

По словам Пескова, в Европе сегодня доминирует милитаристский подход.

« С о д н о й с т о р о н ы , у в е л и ч е н и е о б о р о н н ы х р а с х о д о в в в о д и т е в р о п е й с к у ю э к о н о м и к у в с е р ь е з н у ю з о н у д и с к о м ф о р т а . П о н я т н о , ч т о д а л ь н е й ш е е п о в ы ш е н и е р а с х о д о в п р и в е д е т к д а л ь н е й ш е м у у х у д ш е н и ю ( э к о н о м и ч е с к о й с и т у а ц и и . — « Г а з е т а . R u » ) < . . . > Э т о с к а ж е т с я н а к а ж д о м е в р о п е й ц е » , — о т м е т и л П е с к о в .

Он назвал решение стран ЕС увеличить оборонный бюджет «весьма недальновидным и пагубным для каждого отдельного европейца».

До этого политолог Алексей Ярошенко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о необходимости сокращения расходов на образование и медицину ради увеличения военных бюджетов.

По его мнению, это еще один шаг, направленный на уничтожение регионального объединения, выгодный внешним кураторам, чья цель — превратить ЕС в удобный инструмент геополитической игры.