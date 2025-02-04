В Госдуме назвали последствие передачи Украине французских истребителей Mirage

Передача Украине французских истребителей Mirage не поможет на поле боя Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако будет означать участие Франции в эскалации конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, его цитирует РИА Новости.

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Так парламентарий прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который заявил, что Украина получит от Франции первые истребители Mirage в феврале. Политик назвал такие истребители эффективным оружием для использования ракет «воздух-воздух».