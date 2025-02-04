Матвиенко объяснила необходимость победы России в ход СВО

Матвиенко: Россия одержит победу в ходе СВО ради безопасности всего мира
Россия обязательно одержит победу в ходе специальной военной операции на Украиине ради безопасности всего мира.
Об этом в своем блоге на сайте СФ пишет спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
«Мы, несомненно, одержим победу и в СВО, и в этом противостоянии. Эта победа неизбежна, потому что к ней приведёт объективная логика истории. Кроме того, уверена, эта победа – необходимое условие строительства безопасного мира: мира, в котором безопасность каждого обеспечена в равной степени; мира, в котором каждая страна сама сможет определять путь своего развития», — пишет Матвиенко.
Она добавила, что нынешняя эпоха характеризуется как этап противоборства между теми странами, кто отстаивает международное право, и теми странами, которые стоят за «порядок, основанный на правилах».
До этого глава города Олег Моргун заявил, что в Мариуполе сменились флаг и герб.
Новые регионы РФ начали менять свои символы после начала СВО. Некоторые другие субъекты, территория которых частично подконтрольна России, также поменяли гербы и флаги.