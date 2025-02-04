Россия обязательно одержит победу в ходе специальной военной операции на Украиине ради безопасности всего мира.

Об этом в своем блоге на сайте СФ пишет спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

« М ы , н е с о м н е н н о , о д е р ж и м п о б е д у и в С В О , и в э т о м п р о т и в о с т о я н и и . Э т а п о б е д а н е и з б е ж н а , п о т о м у ч т о к н е й п р и в е д ё т о б ъ е к т и в н а я л о г и к а и с т о р и и . К р о м е т о г о , у в е р е н а , э т а п о б е д а – н е о б х о д и м о е у с л о в и е с т р о и т е л ь с т в а б е з о п а с н о г о м и р а : м и р а , в к о т о р о м б е з о п а с н о с т ь к а ж д о г о о б е с п е ч е н а в р а в н о й с т е п е н и ; м и р а , в к о т о р о м к а ж д а я с т р а н а с а м а с м о ж е т о п р е д е л я т ь п у т ь с в о е г о р а з в и т и я » , — п и ш е т М а т в и е н к о .

Она добавила, что нынешняя эпоха характеризуется как этап противоборства между теми странами, кто отстаивает международное право, и теми странами, которые стоят за «порядок, основанный на правилах».

До этого глава города Олег Моргун заявил, что в Мариуполе сменились флаг и герб.

Новые регионы РФ начали менять свои символы после начала СВО. Некоторые другие субъекты, территория которых частично подконтрольна России, также поменяли гербы и флаги.