В МИД РФ прокомментировали слова Трампа насчет контактов с Россией

Вашингтон на данный момент не предлагал Москве никакой конкретики по Украине. Об этом ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

" Г о в о р я т о б э т о м д е й с т в и т е л ь н о м н о г о , н о о ф и ц и а л ь н о н и ч е г о к о н к р е т н о г о н е п р е д л а г а л и . В и д и м о , м ы я в л я е м с я с в и д е т е л я м и з о н д и р о в а н и я п о з и ц и й и п о п ы т о к о п р е д е л е н и я к о н т у р о в в о з м о ж н о й " с д е л к и " , - з а я в и л П о л и щ у к .

Так он прокомментировал многочисленные публичные заявления из Соединенных Штатах о переговорах с Россией.

В США рассказали, чего Путин «хочет» от Трампа

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский заявил, что США и Россия не проводили встреч по вопросу урегулирования конфликта на Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, несмотря на появившиеся об этом сообщения в СМИ.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут большой прогресс.