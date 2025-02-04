В МИД России отреагировали на удар ВСУ по школьному автобусу

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула правозащитников в молчании об атаке на школьный автобус.

« М е ж д у н а р о д н ы е о р г а н и з а ц и и и п р а в о з а щ и т н ы е с т р у к т у р ы , в т о м ч и с л е с п е ц и а л и з и р у ю щ и е с я н а з а щ и т е д е т е й , о п я т ь в к л ю ч а т « с т р а т е г и ч е с к о е м о л ч а н и е » ? » — н а п и с а л а о н а в Telegram.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Васильевском муниципальном округе пять детей пострадали при атаке БПЛА ВСУ на школьный автобус.