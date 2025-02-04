Захарова упрекнула правозащитников в молчании об атаке на школьный автобус

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула правозащитников в молчании об атаке на школьный автобус.

В МИД России отреагировали на удар ВСУ по школьному автобусу
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«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание»?» написала она в Telegram.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Васильевском муниципальном округе пять детей пострадали при атаке БПЛА ВСУ на школьный автобус.

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