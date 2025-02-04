Лавров высказался о будущем США в новом миропорядке

США следует не противодействовать построению многополярного миропорядка, а содействовать ему, что позволит Вашингтону стать одним из влиятельных центров силы, наравне с Москвой и Пекином. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

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« М н о г о п о л я р н о с т ь у к р е п л я е т с я , и в м е с т о п р о т и в о д е й с т в и я э т о м у о б ъ е к т и в н о м у п р о ц е с с у США могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы — наряду с Россией, Китаем и другими державами Глобального Юга, Востока, Севера и Запада», — рассказал дипломат.

Лавров также выразил надежду, что администрация президента США Дональда Трампа осознает всю многогранность и сложность современного миропорядка и начнет в своих внешнеполитических приоритетах отталкиваться от мнения остального мира, а не только стран НАТО.

24 января Лавров заявил, что Россия не видит реальных действий со стороны Украины и Запада, направленных на мир. Министр иностранных дел подчеркнул, что Запад продолжает отправлять Киеву военные поставки. Кроме того, по его словам, проходит разработка ультиматумов в адрес Москвы.