Геополитическая экспансия США в Восточной Европе, ставшая частью концепции «порядка, основанного на правилах», является одной из причин специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье для журнала «Россия в глобальной политике». Текст статьи есть в распоряжении «Ленты.ру».

« О д н и м и з п р о я в л е н и й " п о р я д к а , о с н о в а н н о г о н а п р а в и л а х " с т а л в з я т ы й США курс на геополитическое освоение Восточной Европы, взрывоопасные последствия которого мы вынуждены устранять в ходе специальной военной операции», — подчеркнул дипломат.

Лавров напомнил, что «эгоистичные инстинкты» Запада взяли вверх, когда бывший американский лидер Джордж Буш-старший в 1990 году объявил наступление нового мирового порядка, означавшего гегемонию США на международной арене.

Путин прокомментировал окончание СВО

31 января Лавров заявил, что Запад никогда не уважал принцип Устава ООН о суверенном равенстве государства, и США продолжат его игнорировать при американском президенте Дональде Трампе. Дипломат напомнил, что всемирная организация основана на суверенном равенстве государств, но западные страны никогда не уважали этот принцип.