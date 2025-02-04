Запад для России должен ассоциироваться с теми, кто не один раз пытался уничтожить российский народ.

Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

« З а п а д д л я Р о с с и и д о л ж е н а с с о ц и и р о в а т ь с я в п е р в у ю о ч е р е д ь с т е м и , к т о м н о г о к р а т н о п ы т а л с я н а с … ( у н и ч т о ж и т ь – п р и м . р е д . ) » , - п о д ч е р к н у л о н .

По словам Косачева, для изменения такого восприятия россиян потребуется «смена вех» не только в Соединенных Штатах, но в наиболее развитых государствах Евросоюза.

До этого Косачев заявил, что слова американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска о том, что Агентство по международному развитию США (USAID) направляло деньги на создание биологического оружия, включая коронавирус, является секретом Полишинеля.

Сенатор отметил, что в борьбе с наследием администрации Джо Байдена Илон Маск раскрыл «одну из тщательно скрываемых этой администрацией гостайн. В то же время, как он подчеркнул, Россия понимала, что деятельность и финансирование USAID — «не более чем ширма, и настоящим заказчиком является условный Пентагон», разрабатывающий технологии по созданию запрещенного биологического оружия.