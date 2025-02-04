В Польше сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты «Орешник». Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Польше Сергей Андреев, отметив, что в стране на самом деле хорошо понимают силу данного оружия.

« У в е р е н , ч т о и п о л и т и ч е с к о е , и в о е н н о е р у к о в о д с т в о П о л ь ш и в п о л н е о с о з н а ё т , к а к и е п о с л е д с т в и я и м е е т п о я в л е н и е в р о с с и й с к о м а р с е н а л е н е я д е р н о г о в о о р у ж е н и я т а к о й м о щ н о с т и , о т к о т о р о г о н е т з а щ и т ы » , — подчеркнул дипломат.

В МИД подтвердили размещение «Орешника» в Белоруссии

Ранее он сообщил, что российские ракетные системы «Орешник» будут размещены на территории Белоруссии согласно договорённости лидеров двух стран.

Между тем, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми выразил мнение, что Орешник» в Белоруссии может заставить Польшу успокоиться.