Посол: Польша делает вид, что не поняла значения появления у России «Орешника»
В Польше сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты «Орешник». Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Польше Сергей Андреев, отметив, что в стране на самом деле хорошо понимают силу данного оружия.
«Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознаёт, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты», — подчеркнул дипломат.
В МИД подтвердили размещение «Орешника» в Белоруссии
Ранее он сообщил, что российские ракетные системы «Орешник» будут размещены на территории Белоруссии согласно договорённости лидеров двух стран.
Между тем, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми выразил мнение, что Орешник» в Белоруссии может заставить Польшу успокоиться.