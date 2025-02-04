МИД РФ назвал условия и возможное содержание переговоров по Украине

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что Москва готова к серьёзному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года.

В нём, как отмечается, говорилось о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, её демилитаризации и денацификации, а также неразмещении на её территории иностранных войск и баз при учёте современных территориальных реалий и искоренении всей совокупности первопричин украинского кризиса.

На Украине оценили слова Зеленского о переговорах

Кроме того, дипломат подчеркнул, что для начала переговоров необходимо решить юридические аспекты с легитимностью Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров с Москвой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у НАТО есть секретная тактика переговоров по Украине.

В Reuters также писали, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Саудовской Аравии или ОАЭ.