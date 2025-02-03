Пушков: Трампу не удастся повлиять на Москву через цены на нефть

Президент США Дональд Трамп не сможет оказать давление на Москву путем манипуляций на нефтяном рынке, рассказал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК наводнить рынок большим количеством нефти. Журналисты отметили, что против его планов по снижению цены на нефть до $45 за баррель выступили как Эр-Рияд, так и производители сланцевой нефти.

« Е с л и у Т р а м п а и б ы л р а с ч е т о к а з а т ь д а в л е н и е н а М о с к в у п о У к р а и н е ч е р е з м а н и п у л я ц и ю ц е н а м и н а н е ф т ь н а м и р о в ы х р ы н к а х в с т о р о н у и х п о н и ж е н и я и , т а к и м о б р а з о м , в с т о р о н у р е з к о г о с н и ж е н и я д о х о д о в Р о с с и и о т е е п р о д а ж и , т о э т о т п л а н м о ж е т о к а з а т ь с я н е о с у щ е с т в и м ы м » , — о т м е т и л П у ш к о в .

Сенатор отметил, что в этой сфере «слишком много факторов». Он добавил, что глава США не сможет их контролировать.