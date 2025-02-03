Пушков: Трампу не удастся повлиять на Москву через цены на нефть
Президент США Дональд Трамп не сможет оказать давление на Москву путем манипуляций на нефтяном рынке, рассказал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Ранее западные СМИ сообщили, что Трамп решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК наводнить рынок большим количеством нефти. Журналисты отметили, что против его планов по снижению цены на нефть до $45 за баррель выступили как Эр-Рияд, так и производители сланцевой нефти.
«Если у Трампа и был расчет оказать давление на Москву по Украине через манипуляцию ценами на нефть на мировых рынках в сторону их понижения и, таким образом, в сторону резкого снижения доходов России от ее продажи, то этот план может оказаться неосуществимым», — отметил Пушков.
Сенатор отметил, что в этой сфере «слишком много факторов». Он добавил, что глава США не сможет их контролировать.