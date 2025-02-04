Россия запросит заседание СБ ООН по Украине

Российская Федерация планирует запросить заседание Совета Безопасности ООН по теме конфликта на Украине в середине февраля.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

« Р о с с и я п л а н и р у е т в с е р е д и н е ф е в р а л я с о з в а т ь в с т р е ч у п о у к р а и н с к о м у к р и з и с у » , – с к а з а л д и п л о м а т .

3 февраля постпред Китая при ООН Фу Цун сообщил, что китайская сторона получила запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. КНР как председатель органа в феврале обеспечит проведение встречи. Мероприятие запланировано на 24 февраля.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной достигнут большой прогресс.

В конце января Международный суд ООН установил сроки для подачи заявлений Украиной и Россией относительно приемлемости требований Москвы в рамках инициированного Киевом в 2022 году разбирательства на тему специальной военной операции.