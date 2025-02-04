В России указали на признаки приближения завершения украинского конфликта

Несмотря на отсутствие на текущий момент реальных действий, способствующих завершению украинского конфликта, начавшие звучать соответствующие заявления уже могут указывать на позитивную динамику, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Реальных действий мы пока не видим, но разговоров о необходимости решения этой проблемы много. В том числе, мы понимаем, что президента Украины Владимира Зеленского вынуждает говорить о проведении мирных переговоров новая администрация США, и это несмотря на то, что Зеленский лично ввел запрет на переговоры», — заметил Чепа.

Политик считает, что первым важным шагом к урегулированию будет встреча или разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он уверен, что на данный момент в администрации Белого дома ведут активную подготовку к будущему диалогу.

«Этот разговор не может состояться просто так, без подготовки. Американцы поняли, что за один день решить конфликт невозможно, и усиленно готовятся к разговору. Хочется верить, что завершение конфликта приближается. Мне кажется, что так и есть», заключил депутат.

Ранее Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта России и Украины был достигнут большой прогресс. Он заверил, что будет говорить по этому вопросу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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