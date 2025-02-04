В России указали на признаки приближения завершения украинского конфликта

Несмотря на отсутствие на текущий момент реальных действий, способствующих завершению украинского конфликта, начавшие звучать соответствующие заявления уже могут указывать на позитивную динамику, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

« Р е а л ь н ы х д е й с т в и й м ы п о к а н е в и д и м , н о р а з г о в о р о в о н е о б х о д и м о с т и р е ш е н и я э т о й п р о б л е м ы м н о г о . В т о м ч и с л е , м ы п о н и м а е м , ч т о п р е з и д е н т а Украины Владимира Зеленского вынуждает говорить о проведении мирных переговоров новая администрация США, и это несмотря на то, что Зеленский лично ввел запрет на переговоры», — заметил Чепа.

Политик считает, что первым важным шагом к урегулированию будет встреча или разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он уверен, что на данный момент в администрации Белого дома ведут активную подготовку к будущему диалогу.

« Э т о т р а з г о в о р н е м о ж е т с о с т о я т ь с я п р о с т о т а к , б е з п о д г о т о в к и . А м е р и к а н ц ы п о н я л и , ч т о з а о д и н д е н ь р е ш и т ь к о н ф л и к т н е в о з м о ж н о , и у с и л е н н о г о т о в я т с я к р а з г о в о р у . Х о ч е т с я в е р и т ь , ч т о з а в е р ш е н и е к о н ф л и к т а п р и б л и ж а е т с я . М н е к а ж е т с я , ч т о т а к и е с т ь » , — з а к л ю ч и л д е п у т а т .

Ранее Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта России и Украины был достигнут большой прогресс. Он заверил, что будет говорить по этому вопросу с российским коллегой Владимиром Путиным.