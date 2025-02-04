В Кремле ответили на вопрос о словах Трампа по прогрессу на Украине

Кремль не дает дополнительных комментариев по словам президента США Дональда Трампа о некоем «прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине.

В Кремле ответили на вопрос о словах Трампа по прогрессу на Украине
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Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме», ответил представитель Кремля на вопрос о словах американского лидера.

Песков также указал, что Соединенным Штатам следует исходить не из необходимости новых военных поставок, а предложить варианты мирного урегулирования конфликта на Украине.

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