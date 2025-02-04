Кремль не дает дополнительных комментариев по словам президента США Дональда Трампа о некоем «прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

« Н а м п о к а н е ч е г о д о б а в и т ь к т о м у , ч т о м ы р а н е е н е о д н о к р а т н о г о в о р и л и п о э т о й т е м е » , — о т в е т и л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я н а в о п р о с о с л о в а х а м е р и к а н с к о г о л и д е р а .

Песков также указал, что Соединенным Штатам следует исходить не из необходимости новых военных поставок, а предложить варианты мирного урегулирования конфликта на Украине.