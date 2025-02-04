В Кремле ответили на вопрос о словах Трампа по прогрессу на Украине

Кремль не дает дополнительных комментариев по словам президента США Дональда Трампа о некоем «прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме», — ответил представитель Кремля на вопрос о словах американского лидера.
Песков также указал, что Соединенным Штатам следует исходить не из необходимости новых военных поставок, а предложить варианты мирного урегулирования конфликта на Украине.