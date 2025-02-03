Захарова оценила слова Рютте о роли США в системе безопасности Европы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывания генсека НАТО Марка Рютте о том, что Евросоюз не сможет защитить себя без участия США.
Журналисты спросили Рютте о том, следует ли Европе создать собственную оборону без участия Соединенных Штатов. Генсек ответил, что «европейская оборона без США не может существовать по многим причинам».
«Немного напоминает многолетнее зомбирование про сотню гендеров», — заметила Захарова.
Напомним, что ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что ЕС не может защищать Европу без Североатлантического альянса.