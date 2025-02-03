Захарова оценила слова Рютте о роли США в системе безопасности Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывания генсека НАТО Марка Рютте о том, что Евросоюз не сможет защитить себя без участия США.

Журналисты спросили Рютте о том, следует ли Европе создать собственную оборону без участия Соединенных Штатов. Генсек ответил, что «европейская оборона без США не может существовать по многим причинам».

«Немного напоминает многолетнее зомбирование про сотню гендеров», заметила Захарова.

Напомним, что ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что ЕС не может защищать Европу без Североатлантического альянса.