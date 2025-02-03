Захарова оценила слова Рютте о роли США в системе безопасности Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывания генсека НАТО Марка Рютте о том, что Евросоюз не сможет защитить себя без участия США.

Журналисты спросили Рютте о том, следует ли Европе создать собственную оборону без участия Соединенных Штатов. Генсек ответил, что «европейская оборона без США не может существовать по многим причинам».

« Н е м н о г о н а п о м и н а е т м н о г о л е т н е е з о м б и р о в а н и е п р о с о т н ю г е н д е р о в » , — з а м е т и л а З а х а р о в а .

Напомним, что ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что ЕС не может защищать Европу без Североатлантического альянса.