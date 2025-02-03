Песков высказался о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новых сведений касательно встречи главы РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет. Его слова приводит РБК.

Ранее Reuters сообщил, что РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве возможны мест проведения переговоров Путина и Трампа.

« П е р е д т е м к а к о б с у ж д а т ь п л о щ а д к у д л я в с т р е ч и , н у ж н о о п р е д е л и т ь с я с с а м о й в с т р е ч е й . З д е с ь н о в о с т е й н е т » , — п р о к о м м е н т и р о в а л э т о П е с к о в .

Названо возможное место переговоров Путина и Трампа

Он добавил, что контакты планируются и есть «процесс планирования», но ничего нового он сказать не может.