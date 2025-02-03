Песков высказался о встрече Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новых сведений касательно встречи главы РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет. Его слова приводит РБК.
Ранее Reuters сообщил, что РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве возможны мест проведения переговоров Путина и Трампа.
«Перед тем как обсуждать площадку для встречи, нужно определиться с самой встречей. Здесь новостей нет», — прокомментировал это Песков.
Названо возможное место переговоров Путина и Трампа
Он добавил, что контакты планируются и есть «процесс планирования», но ничего нового он сказать не может.