Песков высказался о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новых сведений касательно встречи главы РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет. Его слова приводит РБК.

Ранее Reuters сообщил, что РФ рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве возможны мест проведения переговоров Путина и Трампа.

«Перед тем как обсуждать площадку для встречи, нужно определиться с самой встречей. Здесь новостей нет», прокомментировал это Песков.

Названо возможное место переговоров Путина и Трампа

Он добавил, что контакты планируются и есть «процесс планирования», но ничего нового он сказать не может.