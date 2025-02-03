Володин прибыл в Мумбаи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и делегация российских парламентариев прибыли в Мумбаи. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба палаты.

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« З д е с ь п р о й д у т в с т р е ч и п р е д с е д а т е л я Государственной Думы с руководством штата Махараштра. Стороны обсудят вопросы межрегионального сотрудничества России и Индии и реализацию совместных инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении.

Махараштра — второй по населению штат страны и третий по площади. Его столица — город Мумбаи (Бомбей) — финансовый центр Индии.

Ранее в Нью-Дели состоялись встречи Вячеслава Володина с президентом Дроупади Мурму, председателями обеих палат Парламента — Омом Бирлой и Джагдипом Дханкхаром.