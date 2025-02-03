Хинштейн раскритиковал работу Минздрава Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подверг критике работу регионального Минздрава из-за жалоб населения на обеспечение льготными препаратами и отметил, что отчеты чиновников не отражают реальных проблем.
"Вижу, что продолжается попытка ситуацию сгладить. <…> Мы эту тему поднимали многократно, по сути, с начала моей работы в регионе, и для меня было и остается важнейшей оценкой работы не то, как это положено на бумагу, а то, как это воспринимают люди. Если уполномоченный по правам человека, если руководитель ЦУР и я видим по своим соцсетям жалобы, значит, ваши отчеты отличаются от реальности. <…> Дальше мириться с тем, что люди жалуются, а ответственные руководители говорят, что все хорошо, и делают спасительные пассы, как Кашпировский перед телевизором - так не будет продолжаться", - сказал Хинштейн во время заседания областного правительства.
Как отметила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная, проблемы с препаратами носят эпизодический характер.
"Проблемы единичные, по определенным препаратам или дозировкам. Сейчас мы это контролируем. <…> Есть ряд обращений по тем препаратам, которые поставляются Министерством здравоохранения РФ, часть из них уже поставлена, часть будет поставлена на неделе", - сказала она.
Хинштейн потребовал письменный доклад о том, каких препаратов не хватает, с кем из поставщиком есть проблемы и что происходит по линии федерального Минздрава.
Ранее врио губернатора Курской области получил множество обращений от жителей региона по вопросу обеспечения льготными препаратами, а также выразил недовольство работой аптек и заявил, что намерен исправить ситуацию с закупками лекарств и отношением к людям.