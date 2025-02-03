Хинштейн раскритиковал работу Минздрава Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подверг критике работу регионального Минздрава из-за жалоб населения на обеспечение льготными препаратами и отметил, что отчеты чиновников не отражают реальных проблем.

" В и ж у , ч т о п р о д о л ж а е т с я п о п ы т к а с и т у а ц и ю с г л а д и т ь . < … > М ы э т у т е м у п о д н и м а л и м н о г о к р а т н о , п о с у т и , с н а ч а л а м о е й р а б о т ы в р е г и о н е , и д л я м е н я б ы л о и о с т а е т с я в а ж н е й ш е й о ц е н к о й р а б о т ы н е т о , к а к э т о п о л о ж е н о н а б у м а г у , а т о , к а к э т о в о с п р и н и м а ю т л ю д и . Е с л и у п о л н о м о ч е н н ы й п о п р а в а м ч е л о в е к а , е с л и р у к о в о д и т е л ь Ц У Р и я в и д и м п о с в о и м с о ц с е т я м ж а л о б ы , з н а ч и т , в а ш и о т ч е т ы о т л и ч а ю т с я о т р е а л ь н о с т и . < … > Д а л ь ш е м и р и т ь с я с т е м , ч т о л ю д и ж а л у ю т с я , а о т в е т с т в е н н ы е р у к о в о д и т е л и г о в о р я т , ч т о в с е х о р о ш о , и д е л а ю т с п а с и т е л ь н ы е п а с с ы , к а к К а ш п и р о в с к и й п е р е д т е л е в и з о р о м - т а к н е б у д е т п р о д о л ж а т ь с я " , - с к а з а л Хинштейн во время заседания областного правительства.

Как отметила врио министра здравоохранения региона Екатерина Письменная, проблемы с препаратами носят эпизодический характер.

" П р о б л е м ы е д и н и ч н ы е , п о о п р е д е л е н н ы м п р е п а р а т а м и л и д о з и р о в к а м . С е й ч а с м ы э т о к о н т р о л и р у е м . < … > Е с т ь р я д о б р а щ е н и й п о т е м п р е п а р а т а м , к о т о р ы е п о с т а в л я ю т с я М и н и с т е р с т в о м з д р а в о о х р а н е н и я Р Ф , ч а с т ь и з н и х у ж е п о с т а в л е н а , ч а с т ь б у д е т п о с т а в л е н а н а н е д е л е " , - с к а з а л а о н а .

Хинштейн потребовал письменный доклад о том, каких препаратов не хватает, с кем из поставщиком есть проблемы и что происходит по линии федерального Минздрава.

Ранее врио губернатора Курской области получил множество обращений от жителей региона по вопросу обеспечения льготными препаратами, а также выразил недовольство работой аптек и заявил, что намерен исправить ситуацию с закупками лекарств и отношением к людям.