Проведение выборов президента на Украине станет бесславным концом для хунты Владимира Зеленского, также "в крайне бледном свете" предстанут европейские спонсоры режима.
Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Для хунты просроченного Зеленского проведение выборов станет концом кровавой игры, бесславным и необратимым. И не только для хунты Зеленского. В крайне бледном свете предстанут и европейские спонсоры утратившей легитимность марионетки, рьяно поддерживающие русофобию и продолжение войны", - отметил депутат.
По словам Слуцкого, в Киеве сильно занервничали, поняв настрой новой администрации США относительно проведения президентских выборов на Украине.
"Демократичная" Украина, а точнее "свободолюбивая киевская элита", как оказалось, против выборов, против свободного волеизъявления и, соответственно, против реальной демократии и легитимизации власти. Полное саморазоблачение узурпаторов, прикрывающихся как фиговым листком "демократическими ценностями и свободами" для совершения военных преступлений против Русского мира и истребления самих украинцев", - добавил глава думского комитета.