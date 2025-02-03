Слуцкий считает, что выборы на Украине станут бесславным концом для Зеленского

Проведение выборов президента на Украине станет бесславным концом для хунты Владимира Зеленского, также "в крайне бледном свете" предстанут европейские спонсоры режима.

Слуцкий предрек Зеленскому бесславный конец
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Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Для хунты просроченного Зеленского проведение выборов станет концом кровавой игры, бесславным и необратимым. И не только для хунты Зеленского. В крайне бледном свете предстанут и европейские спонсоры утратившей легитимность марионетки, рьяно поддерживающие русофобию и продолжение войны", - отметил депутат.

По словам Слуцкого, в Киеве сильно занервничали, поняв настрой новой администрации США относительно проведения президентских выборов на Украине.

"Демократичная" Украина, а точнее "свободолюбивая киевская элита", как оказалось, против выборов, против свободного волеизъявления и, соответственно, против реальной демократии и легитимизации власти. Полное саморазоблачение узурпаторов, прикрывающихся как фиговым листком "демократическими ценностями и свободами" для совершения военных преступлений против Русского мира и истребления самих украинцев", - добавил глава думского комитета.

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