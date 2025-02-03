Проведение выборов президента на Украине станет бесславным концом для хунты Владимира Зеленского, также "в крайне бледном свете" предстанут европейские спонсоры режима.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

" Д л я х у н т ы п р о с р о ч е н н о г о З е л е н с к о г о п р о в е д е н и е в ы б о р о в с т а н е т к о н ц о м к р о в а в о й и г р ы , б е с с л а в н ы м и н е о б р а т и м ы м . И н е т о л ь к о д л я х у н т ы З е л е н с к о г о . В к р а й н е б л е д н о м с в е т е п р е д с т а н у т и е в р о п е й с к и е с п о н с о р ы у т р а т и в ш е й л е г и т и м н о с т ь м а р и о н е т к и , р ь я н о п о д д е р ж и в а ю щ и е р у с о ф о б и ю и п р о д о л ж е н и е в о й н ы " , - о т м е т и л д е п у т а т .

По словам Слуцкого, в Киеве сильно занервничали, поняв настрой новой администрации США относительно проведения президентских выборов на Украине.