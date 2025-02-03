Лавров обсудил с послами стран СНГ формирование новой архитектуры безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и послы государств СНГ наметили ключевые задачи сотрудничества и обсудили формирование новой архитектуры безопасности в Евразии.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам их традиционной встрече в Москве, в которой также принял участие генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

" В х о д е м е р о п р и я т и я б ы л и п о д в е д е н ы и т о г и с о т р у д н и ч е с т в а в ф о р м а т е С Н Г в 2 0 2 4 г о д у п о д р о с с и й с к и м п р е д с е д а т е л ь с т в о м , н а м е ч е н ы к л ю ч е в ы е з а д а ч и н а п е р с п е к т и в у с а к ц е н т о м н а д а л ь н е й ш е е у к р е п л е н и е в н е ш н е п о л и т и ч е с к о й к о о р д и н а ц и и , н а р а щ и в а н и е в з а и м о д е й с т в и я в т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к о й и к у л ь т у р н о - г у м а н и т а р н о й с ф е р а х , а т а к ж е в о б л а с т и б е з о п а с н о с т и " , - у к а з а л и в м и н и с т е р с т в е .

Как отметили в министерстве, участники встречи также "обменялись мнениями по актуальным глобальным и региональным темам, в том числе в контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии".