Лавров обсудил с послами стран СНГ формирование новой архитектуры безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и послы государств СНГ наметили ключевые задачи сотрудничества и обсудили формирование новой архитектуры безопасности в Евразии.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам их традиционной встрече в Москве, в которой также принял участие генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"В ходе мероприятия были подведены итоги сотрудничества в формате СНГ в 2024 году под российским председательством, намечены ключевые задачи на перспективу с акцентом на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности", - указали в министерстве.
Как отметили в министерстве, участники встречи также "обменялись мнениями по актуальным глобальным и региональным темам, в том числе в контексте реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии".