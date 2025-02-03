В России отреагировали на желание Польши участвовать в переговорах по Украине

Россия может быть не против переговоров с Польшей относительно восстановления добрососедских отношений, предположила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала на желание страны участвовать в дискуссии по Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава должна быть приглашена за стол переговоров.

« З д е с ь в м о е м п о н и м а н и и д о л ж н ы р е ш а т ь Р о с с и я и Украина в первую очередь. Без Америки не обойтись, мы это понимаем, не потому что мы без нее обойтись не можем, Украина без нее обойтись не может. Мы были готовы и напрямую переговоры вести, но мы же знаем, что [президент Украины Владимир] Зеленский запретил это законодательно и, по крайней мере, один из пунктов, который якобы предложил [президент США Дональд] Трамп был как раз про возобновление переговоров и снятие этих ограничений, которые Украина наложила на эти переговоры», — высказалась депутат.

Зеленский в интервью настаивал, чтобы в переговорах принимали участие европейские страны, сказала Журова. Она предположила, что Россия может быть не против, потому что граничит с некоторыми из них.

« С а м ы е а к т и в н ы е , к т о в в е л с а н к ц и и , з а к р ы л г р а н и ц ы — э т о к а к р а з и м е н н о э т и с т р а н ы , н о е с л и м ы г о в о р и м п р о в о с с т а н о в л е н и е в т о м ч и с л е н а ш и х д о б р о с о с е д с к и х о т н о ш е н и й , э т о у ж е о п о с р е д о в а н н о с в я з а н о с Украиной. Конечно, с этими странами так или иначе придется восстанавливать отношения, с той же Польшей, Финляндией, с кем у нас граница есть, поэтому в этом отношении, если мы говорим про какие-то еще взаимоотношения, опосредованно связанные с Украиной, но непосредственно связанные с нами и с этими странами, то да [переговоры возможны]», — поделилась парламентарий.

Польша захотела быть участницей переговоров по Украине

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что НАТО планирует искусственно заморозить конфликт на Украине, выдавая это за попытку начать диалог об урегулировании конфликта.