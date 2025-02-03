Захарова оценила инструкции МИД Финляндии для наемников ВСУ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что финские дипломаты «руководствовались ненавистью к своим собственным гражданам», составляя инструкции для наемников ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее МИД Финляндии опубликовало на своем официальном сайте инструкции для финнов, которые решили вступить в ВСУ. В министерстве заявили, что «не рекомендуют и не пропагандируют» участие в боевых действиях на стороне Украины, но оказывают помощь гражданам Финляндии, находящимся на Украине.
«На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» - так это прокомментировала Захарова.
В «инструкции» МИД Финляндии даны указания по консульским услугам и объясняется, что финское законодательство говорит о правовом статусе «добровольцев». В документе подчеркивается, что «добровольное участие в боевых действиях на стороне ВСУ не является преступлением в Финляндии». Однако финны на службе ВСУ, подозреваемые в совершении военного преступления, могут быть привлечены к уголовной ответственности в Финляндии.
Также в МИД страны заявили, что подготовка наемников ВСУ «не соответствует подготовке финских призывников». Дипломаты предупредили, что соглашение о службе в ВСУ «практически невозможно» расторгнуть досрочно. По данным МИД Финляндии, к концу 2024 года около дюжины финских добровольцев погибли или пропали без вести на Украине.