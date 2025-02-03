Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что финские дипломаты «руководствовались ненавистью к своим собственным гражданам», составляя инструкции для наемников ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее МИД Финляндии опубликовало на своем официальном сайте инструкции для финнов, которые решили вступить в ВСУ. В министерстве заявили, что «не рекомендуют и не пропагандируют» участие в боевых действиях на стороне Украины, но оказывают помощь гражданам Финляндии, находящимся на Украине.

« Н а м о й в з г л я д , к р о м е н е н а в и с т и к с в о и м с о б с т в е н н ы м г р а ж д а н а м и п р е н е б р е ж е н и е м и х с у д ь б о й с о с т а в и т е л и п о д о б н о й « и н с т р у к ц и и » н и ч е м и н е р у к о в о д с т в о в а л и с ь . . . К т о ж е в п р а в и т е л ь с т в е Ф и н л я н д и и т а к н е н а в и д и т ф и н н о в ? » - т а к э т о п р о к о м м е н т и р о в а л а З а х а р о в а .

В «инструкции» МИД Финляндии даны указания по консульским услугам и объясняется, что финское законодательство говорит о правовом статусе «добровольцев». В документе подчеркивается, что «добровольное участие в боевых действиях на стороне ВСУ не является преступлением в Финляндии». Однако финны на службе ВСУ, подозреваемые в совершении военного преступления, могут быть привлечены к уголовной ответственности в Финляндии.

Также в МИД страны заявили, что подготовка наемников ВСУ «не соответствует подготовке финских призывников». Дипломаты предупредили, что соглашение о службе в ВСУ «практически невозможно» расторгнуть досрочно. По данным МИД Финляндии, к концу 2024 года около дюжины финских добровольцев погибли или пропали без вести на Украине.