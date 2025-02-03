Депутат Чепа призвал европейцев задуматься после слов Каллас о помощи Киеву
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам раскритиковал в беседе с RT заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что она не рассматривает возможность сокращения помощи Украине.
«На сегодняшний день мы слышим разные заявления, и когда эти политические деятели говорят, что поддержка Украины, в первую очередь, носит политический характер, и всё равно, какие здесь экономические последствия, насколько это выгодно/невыгодно, то это вызывает просто огромное количество вопросов. Когда Соединённые Штаты Америки заявляют о том, что они выделили Украине $200 млрд, а Зеленский говорит о том, что он получил $76 млрд, остаются вопросы, и эти вопросы должны быть у американских налогоплательщиков», — заявил собеседник RT.
По его словам, такая же ситуация происходит и в ЕС.
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«То же самое и в Европе, когда такие европейские деятели говорят об этом, то налогоплательщики должны задавать вопросы, а нужны ли им такие политические деятели, которые решают какие-то непонятные вопросы за их счёт, разрушая экономику и будущее их стран», — заключил депутат.
Ранее Каллас отказалась обсуждать возможное сокращение помощи Украине.
Она подчеркнула, что, если будет желание, всегда можно найти пути и новые способы финансирования Киева.