Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам раскритиковал в беседе с RT заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что она не рассматривает возможность сокращения помощи Украине.

« Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь м ы с л ы ш и м р а з н ы е з а я в л е н и я , и к о г д а э т и п о л и т и ч е с к и е д е я т е л и г о в о р я т , ч т о п о д д е р ж к а Украины, в первую очередь, носит политический характер, и всё равно, какие здесь экономические последствия, насколько это выгодно/невыгодно, то это вызывает просто огромное количество вопросов. Когда Соединённые Штаты Америки заявляют о том, что они выделили Украине $200 млрд, а Зеленский говорит о том, что он получил $76 млрд, остаются вопросы, и эти вопросы должны быть у американских налогоплательщиков», — заявил собеседник RT.

По его словам, такая же ситуация происходит и в ЕС.

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« Т о ж е с а м о е и в Е в р о п е , к о г д а т а к и е е в р о п е й с к и е д е я т е л и г о в о р я т о б э т о м , т о н а л о г о п л а т е л ь щ и к и д о л ж н ы з а д а в а т ь в о п р о с ы , а н у ж н ы л и и м т а к и е п о л и т и ч е с к и е д е я т е л и , к о т о р ы е р е ш а ю т к а к и е - т о н е п о н я т н ы е в о п р о с ы з а и х с ч ё т , р а з р у ш а я э к о н о м и к у и б у д у щ е е и х с т р а н » , — з а к л ю ч и л д е п у т а т .

Ранее Каллас отказалась обсуждать возможное сокращение помощи Украине.

Она подчеркнула, что, если будет желание, всегда можно найти пути и новые способы финансирования Киева.