Кравцов пригласил Путина на 100-летие "Артека"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента Владимира Путина принять участие в праздновании 100-летия Международного детского центра "Артек" 16 июня.

" 1 6 и ю н я б у д е т 1 0 0 - л е т и е " А р т е к а " . М ы в а с п р и г л а ш а е м п р и н я т ь у ч а с т и е в п р а з д н о в а н и я х " , - с к а з а л м и н и с т р н а в с т р е ч е с п р е з и д е н т о м .

Ранее Кравцов сообщал, что праздничные мероприятия, посвященные этому событию, будут проведены по всей стране. В российских городах планируется открыть выставки, посвященные "Артеку", а в Москве запланирован большой праздничный концерт. Кроме того, одно из занятий "Разговоров о важном" будет посвящено "Артеку".