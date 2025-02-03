Кравцов пригласил Путина на 100-летие "Артека"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента Владимира Путина принять участие в праздновании 100-летия Международного детского центра "Артек" 16 июня.
"16 июня будет 100-летие "Артека". Мы вас приглашаем принять участие в празднованиях", - сказал министр на встрече с президентом.
Ранее Кравцов сообщал, что праздничные мероприятия, посвященные этому событию, будут проведены по всей стране. В российских городах планируется открыть выставки, посвященные "Артеку", а в Москве запланирован большой праздничный концерт. Кроме того, одно из занятий "Разговоров о важном" будет посвящено "Артеку".