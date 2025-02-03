Кравцов доложил Путину о повышении качества образования в России

В России повышается качество образования. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с главой государства.

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Эту тенденцию можно проследить по результатам ЕГЭ, сказал он Владимиру Путину.

" У н а с 8 , 5 т ы с я ч и р е б я т п о л у ч и л и 1 0 0 - б а л л ь н ы е р е з у л ь т а т ы , - п о я с н и л Кравцов, - это на тысячу больше, чем в 2020 году."

По его словам, в школах будут уделять внимание и предметам, которые не входят в единый государственный экзамен.

" О н и з а ч а с т у ю к а к б ы н а в т о р о м п л а н е б ы л и - и з о б р а з и т е л ь н о е и с к у с с т в о , м у з ы к а , - п о я с н и л Кравцов. - Мы вернули труд в учебный процесс, Основы безопасности и защиты Родины".

Министр пояснил, что это те предметы, которые не входят в единый государственный экзамен, однако при этом важны для широкого кругозора школьников.