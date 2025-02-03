Кравцов доложил Путину о повышении качества образования в России
В России повышается качество образования. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с главой государства.
Эту тенденцию можно проследить по результатам ЕГЭ, сказал он Владимиру Путину.
"У нас 8,5 тысячи ребят получили 100-балльные результаты, - пояснил Кравцов, - это на тысячу больше, чем в 2020 году."
По его словам, в школах будут уделять внимание и предметам, которые не входят в единый государственный экзамен.
"Они зачастую как бы на втором плане были - изобразительное искусство, музыка, - пояснил Кравцов. - Мы вернули труд в учебный процесс, Основы безопасности и защиты Родины".
Министр пояснил, что это те предметы, которые не входят в единый государственный экзамен, однако при этом важны для широкого кругозора школьников.
"И мы будем поддерживать эти предметы", - заверил он.