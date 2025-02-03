Президент России Владимир Путин указал на колоссальный масштаб преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.

Речь об этом зашла во время встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Министр, в частности, упомянул об активном развитии проекта "Без срока давности"- он призван сохранить историческую память о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников.