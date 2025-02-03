Пушков назвал «основную головную боль» Трампа

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «основной головной болью» президента США Дональда Трампа станут торговые войны с ЕС, из-за чего на Украину у него останется еще меньше времени. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп обвинил Евросоюз в несправедливом отношении к американским товарам. Он указал, что ЕС не принимает американскую сельскохозяйственную продукцию и автомобили, но при этом отправляет свои машины в США «миллионами». Президент США неоднократно грозил ввести пошлины в отношении европейских товаров.

Пушков обратил внимание на статью Politico о подготовке ЕС к торговой войне с США. В статье подчеркивается, что ЕС обещает «жесткий» ответ на угрозы Трампа. По мнению российского сенатора, торговая война США и ЕС может стать второй крупной тарифной войной администрации Трампа (после войны с Китаем).

« И м е н н о э т и в о й н ы м о г у т с т а т ь г л а в н ы м с о д е р ж а н и е м в н е ш н е й и т о р г о в о й п о л и т и к и Т р а м п а - и е г о о с н о в н о й г о л о в н о й б о л ь ю . В э т о м с л у ч а е У к р а и н а о т с т у п а е т е щ е д а л ь ш е в с и с т е м е п р и о р и т е т о в а д м и н и с т р а ц и и Т р а м п а » , - п о д ч е р к н у л П у ш к о в .

В Еврокомиссии пообещали, что ЕС «ответит любому торговому партнеру, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары из Евросоюза». Как пишет Politico, министр промышленности Франции Марк Ферраччи пошел еще дальше, потребовав «жесткого» ответа от Брюсселя на угрозы Трампа. Министр заявил, что европейский ответ необходимо распространить на продукты, которые важны для США, и сделать контрмеры «кусачими».