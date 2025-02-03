Анонсирована встреча Путина и Кравцова в Кремле

В Кремле в понедельник состоится встреча президента России Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым, где будет обсуждаться выполнение поручений по национальному проекту «Образование».

Президент России Владимир Путин в Кремле встретится с министром просвещения страны Сергеем Кравцовым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдет в открытом режиме, и основное внимание будет уделено вопросам просвещения, сообщает ТАСС.

В ходе встречи министр представит доклад о выполнении поручений главы государства по национальному проекту «Образование». Песков подчеркнул, что это стандартная практика, когда президент выслушивает отчеты министров о реализации важных проектов. Важно отметить, что остальные мероприятия с участием Владимира Путина сегодня будут проходить в закрытом режиме.