В Кремле заявили, что всегда будут учитывать печальный опыт отношений с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, который заявил, что в Европе понимают необходимость восстановления отношений с Россией в будущем.

По словам представителя Кремля, корректнее, если оценку заявлений главы МИД Испании будет давать представитель российского министерства иностранных дел.

При этом он отметил, что в целом у Москвы достаточно печальный опыт с нынешним политическим истеблишментом Европы, «которые завели отношения в тупик и привели фактически к полной заморозке каких-либо контактов».

« Э т о т о п ы т в с е г д а б у д е т у ч и т ы в а т ь с я п р и п р о д о л ж е н и и к а к и х - л и б о к о н т а к т о в с е в р о п е й ц а м и » , — п о д ч е р к н у л П е с к о в .

Накануне министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что «в тот день, когда наступит мир, Европа будет по-прежнему иметь очень протяженную границу с Россией», и ЕС должен будет восстановить отношения с РФ.