В Кремле рассказали о диалоге с новыми властями Сирии

Россия продолжит диалог с новыми властями Сирии по различным вопросам, в том числе по российской базе в Тартусе.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

« Н а ш а д е л е г а ц и я н е д а в н о п р о в е л а п е р е г о в о р ы в Д а м а с к е . У с л о в л е н о п р о д о л ж и т ь к о н т а к т ы п о в с е м в о п р о с а м . Е с т ь м н о г о в о п р о с о в д л я о б с у ж д е н и я . М ы п р о д о л ж и м д и а л о г п о в с е м т е м а м , в т о м ч и с л е и п о э т о й » , — о т м е т и л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуд рассказал, что новые власти Сирии расторгли договор с компанией «Стройтрансгаз» из России об управлении портом Тартус, который был заключен в 2019 году. Соглашение со «Стройтрансгазом» было рассчитано на 49 лет. По его условиям, российская компания должна была управлять портом и инвестировать в его развитие более 500 миллионов долларов.