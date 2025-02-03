По поломке одного корабля судить о состоянии флота России непрофессионально.

© Газета.Ru

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами, комментируя информацию во французских СМИ о поломке российского корабля «Кильдин».

« Я с о в с е м н е р а с п о л а г а ю и н ф о р м а ц и е й , м ы н е о б о р о н н о е в е д о м с т в о . О т а к о й д е т а л ь н о й и н ф о р м а ц и и о в о з м о ж н ы х п о л о м к а х к а к и х - л и б о к о р а б л е й м ы п р о с т о н е з н а е м . П о п о л о м к е о д н о г о о т д е л ь н о г о к о р а б л я с у д и т ь о с о с т о я н и и ф л о т а н е п р о ф е с с и о н а л ь н о , э к с п е р т н о н е в е р н о » , — с к а з а л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

Французское международное радио RFI заявило, якобы у корабля «Кильдин» возникла неисправность у порта Тартус в Сирии. Сообщалось, что на судне в том числе произошел пожар, который удалось взять под контроль спустя пять чесов. Инцидент произошел 23 января, однако сообщения о нем появились в СМИ недавно.

«Кильдин» — средний разведывательный корабль проекта 861М (по классификации NATO - «Moma class») Северного и Черноморского флота ВМФ СССР и Черноморского флота ВМФ России. Был спущен на воду 31 января 1973 года.

По данным СМИ, «Кильдин» вышел из своей базы в Балтийском море осенью 2024 года и с ноября находился в Средиземном море. До пожара экипаж следил за турецкими учениями Mavi Vatan.