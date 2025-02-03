Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал произошедшее в столичном ЖК «Алые паруса», пишет РИА Новости.

Сегодня экстренные службы сообщили, что в столичном жилом комплексе «Алые паруса» сработало неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента один человек погиб, четверо пострадали. По факту ЧП завели уголовное дело.

Пострадавший при взрыве Саркисян потерял ногу

Песков указал на выполнение специальными службами РФ своей работы. По его словам, в настоящее время все данные уточняются.

« С п е ц и а л ь н ы е с л у ж б ы в ы п о л н я ю т с в о ю р а б о т у , р а б о т у с л о ж н у ю . И н ф о р м а ц и я у т о ч н я е т с я , в е д е т с я р а б о т а . С е й ч а с к о м м е н т и р о в а т ь , к о н е ч н о ж е , н а м н е в о з м о ж н о » , - с к а з а л П е с к о в ж у р н а л и с т а м .

Напомним, что выжившим числится основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Как сообщалось, на него сообщили покушение в ЖК «Алые паруса». По данным Mash, взрыв также пережил его охранник — 49-летний Олег Касперович. Он есть в базе украинского «Миротворца», а в июле прошлого года проукраинские каналы угрожали ему убийством.