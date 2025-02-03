Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по интернату в Судже «чудовищной провокацией киевского режима». Об этом сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны РФ об этой атаке. Российские военные ранее сообщили, что 1 февраля ВСУ совершили военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В Минобороны РФ подчеркнули, что пуск украинских ракет из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что достоверной информации о количестве пострадавших пока нет. Военные РФ заявляли, что целью удара ВСУ было отвлечение внимания мировой общественности от преступлений, совершенных украинскими солдатами в курском селе Русское Поречное. В Следственном комитете (СК) РФ ранее сообщили, что в селе были убиты 22 мирных жителя.

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, генсеку Совета Европы и другим должностным лицам с требованием осудить ракетный удар ВСУ по интернату. Москалькова подчеркнула, что украинские силы совершили преступление против человечности.