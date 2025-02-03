Медведев рассказал о «сосущих глубоких глотках» в США и «голубом воришке» Зеленском

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда делись выделенные Вашингтоном Киеву $100 млрд, отметив, что это «циничное вранье». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. Накануне Зеленский признался, что не знает, где находятся около $100 млрд американской помощи — из $177 млрд до Киева дошли лишь $76 млрд.

По мнению Медведева, слова Зеленского – «наглое и циничное вранье», а о судьбе этих денег можно спросить у «старикашки Байдена».

« С о т к а р а з о ш л а с ь п о к а р м а н а м в о р ь я в с е х м а с т е й о т В а ш и н г т о н а д о К и е в а . Э т о б а б л о с о с а л и г л у б о к и е г л о т к и в а м е р и к а н с к и х М и н о б о р о н ы , Ц Р У и н а п р е д п р и я т и я х В П К » , - з а я в и л М е д в е д е в , п о д ч е р к н у в п р и э т о м , ч т о т о л ь к о н а У к р а и н е « т ы р и л и м и л л и а р д а м и » , к а к н е п о с р е д с т в е н н о д е н ь г и , т а к и к у п л е н н о е н а н и х о р у ж и е .

При этом российский политик усомнился в том, что участники «распила» будут наказаны, так как «воры помилуют сами себя».

« И д а ж е н а и в н ы е , н о н е м о г у щ и е н е в ы з ы в а т ь у в а ж е н и я п о п ы т к и И л о н а [ М а с к а ] р а с с л е д о в а т ь и д е о л о г и ч е с к о е в о р о в с т в о в U S A I D , к а к и к о р р у п ц и ю н а п о м о щ и б . У к р а и н е , н и ч е м н е з а к о н ч а т с я . П о с е т у ю т , п о г р о з я т к у л а к о м , п о с л у ш а ю т в с е н а т е , у в о л я т н е п р и ч а с т н ы х и … в с е . П о м о щ ь К и е в у б у д е т п р о д о л ж е н а » , - у в е р е н Д м и т р и й М е д в е д е в .

Ранее руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию (USAID), назвав его «клубком червей». А президент США Дональд Трамп в свой первый день на этом посту подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней, в том числе и помощи Украине.