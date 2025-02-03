Медведев рассказал о «сосущих глубоких глотках» в США и «голубом воришке» Зеленском

Медведев назвал «враньем» слова Зеленского о выделенных США $100 млрд
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда делись выделенные Вашингтоном Киеву $100 млрд, отметив, что это «циничное вранье». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В январе президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. Накануне Зеленский признался, что не знает, где находятся около $100 млрд американской помощи — из $177 млрд до Киева дошли лишь $76 млрд.
По мнению Медведева, слова Зеленского – «наглое и циничное вранье», а о судьбе этих денег можно спросить у «старикашки Байдена».
«Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева. Это бабло сосали глубокие глотки в американских Минобороны, ЦРУ и на предприятиях ВПК», - заявил Медведев, подчеркнув при этом, что только на Украине «тырили миллиардами», как непосредственно деньги, так и купленное на них оружие.
При этом российский политик усомнился в том, что участники «распила» будут наказаны, так как «воры помилуют сами себя».
«И даже наивные, но не могущие не вызывать уважения попытки Илона [Маска] расследовать идеологическое воровство в USAID, как и коррупцию на помощи б. Украине, ничем не закончатся. Посетуют, погрозят кулаком, послушают в сенате, уволят непричастных и… все. Помощь Киеву будет продолжена», - уверен Дмитрий Медведев.
Ранее руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию (USAID), назвав его «клубком червей». А президент США Дональд Трамп в свой первый день на этом посту подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней, в том числе и помощи Украине.