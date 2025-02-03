Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной комбинации переговоров по разрешению украинского конфликта.

« П о к а н и к т о н е о б с у ж д а л с к о л ь к о - н и б у д ь в о з м о ж н у ю к о м б и н а ц и ю у ч а с т н и к о в п е р е г о в о р о в » , — з а я в и л П е с к о в .

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права на такие переговоры.

По его словам, в Кремле исходят из того, что при сохранении в силе указа в Киеве о запрете переговоров с Москвой — обсуждать возможных участников переговоров — это забегать вперед.

Песков добавил, что де-юре полномочия Зеленского истекли, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

« С а м а и д е я п р о в е д е н и я в ы б о р о в н а У к р а и н е б е з у с л о в н о т е м а в а ж н а я , п о н я т н о , ч т о р у к о в о д с т в у к и е в с к о г о р е ж и м а о н а н е с о в с е м п о д у ш е » , — с к а з а л п р е с с - с е к р е т а р ь , к о м м е н т и р у я с л о в а с п е ц п о с л а н н и к а п р е з и д е н т а С Ш А К и т а К е л л о г а о в о з м о ж н о с т и п р о в е д е н и я в ы б о р о в н а У к р а и н е п о с л е з а в е р ш е н и я к о н ф л и к т а .

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно. По его словам, «переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию».