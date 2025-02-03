Песков: Зеленский не имеет права на переговоры с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной комбинации переговоров по разрешению украинского конфликта.

«Пока никто не обсуждал сколько-нибудь возможную комбинацию участников переговоров», заявил Песков.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права на такие переговоры.

По его словам, в Кремле исходят из того, что при сохранении в силе указа в Киеве о запрете переговоров с Москвой — обсуждать возможных участников переговоров — это забегать вперед.

Песков добавил, что де-юре полномочия Зеленского истекли, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

«Сама идея проведения выборов на Украине безусловно тема важная, понятно, что руководству киевского режима она не совсем по душе», сказал пресс-секретарь, комментируя слова спецпосланника президента США Кита Келлога о возможности проведения выборов на Украине после завершения конфликта.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о запланированных контактах с Россией и Украиной, подчеркнув, что переговоры проходят успешно. По его словам, «переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию».

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