В Госдуме прокомментировали взрыв в московском ЖК «Алые паруса»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала взрыв в жилом комплексе (ЖК) «Алые паруса» в Москве.

© РИА Новости

Ее слова приводит «Лента.ру».

« К о м п л е к с « А л ы е п а р у с а » к а к о й - т о н е с ч а с т н ы й . П о т о м у ч т о м а с с а р е з о н а н с н ы х с о б ы т и й в н е м п р о и с х о д и л о , н а п р и м е р к р у ш е н и е л и ф т о в , а т е п е р ь е щ е и в з р ы в » , — р а с с к а з а л а о н а .

Она отметила, что подготовила проект закона об уставе многоквартирного дома, который отправлен на предварительный отзыв правительству. Разворотнева добавила, что во многих домах отсутствуют камеры, что тоже влияет на безопасность проживающих в доме.

Взрыв в фойе первого этажа дома на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Сначала очевидцы говорили о трех пострадавших, позже Telegram-канал Baza уточнил, что пострадали пять человек: консьерж и жильцы. По данным источника канала SHOT, взрывное устройство было заложено под потолком. Взрыв произошел, когда несколько человек шли через холл к выходу из жилого комплекса. Предполагается, что целью взрыва был руководитель Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.