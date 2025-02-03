Медведев оценил решение Маска по ликвидации USAID
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание американского бизнесмена Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию (USAID). Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Ранее руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации Агентства по международному развитию (USAID), назвав его «клубком червей».
Комментируя это решение, Дмитрий Медведев выразил надежду, что Илон Маск сумеет справиться с этой ситуацией и «заткнуть глотку» USAID.
«Умный ход со стороны Илона Маска (…) Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком», - написал российский политик.
Напомним, что в свой первый день на посту президента США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий все программы иностранной помощи на 90 дней. Также Трамп создал Департамент по достижению эффективности государственного управления и назначил его главами владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска и выдвигавшегося на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами.
Глава государства отмечал, что он рассчитывает на то, что новое ведомство «откроет путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования и ненужных расходов, а также реструктуризации федеральных агентств».