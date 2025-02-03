Взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве выгоден Украине. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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По его словам, Киев в очередной раз показал «террористическую сущность» и здесь нечему удивляться.

« В л ю б о м с л у ч а е э т о у к р а и н с к и й с л е д , к а к о й б ы о н и з в и л и с т ы й н и б ы л . П е р в ы й в о п р о с : к о м у в ы г о д н о ? В ы г о д н о э т о У к р а и н е , т о ч н е е , е е т е р р о р и с т и ч е с к о м у р е ж и м у » , — с ч и т а е т К о л е с н и к .

Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворотило потолок в холле на первом этаже.

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Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что взрыв в ЖК «Алые паруса», предварительно, мог быть покушением на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. По данным канала, мужчина серьезно ранен, его увезли в реанимацию.