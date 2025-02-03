В Госдуме увидели украинский след во взрыве в ЖК «Алые Паруса»

Депутат Колесник указал на украинский след во взрыве в ЖК "Алые Паруса"
Взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве выгоден Украине. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, Киев в очередной раз показал «террористическую сущность» и здесь нечему удивляться.
«В любом случае это украинский след, какой бы он извилистый ни был. Первый вопрос: кому выгодно? Выгодно это Украине, точнее, ее террористическому режиму», — считает Колесник.
Инцидент в элитном ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. От взрыва разворотило потолок в холле на первом этаже.
В Госдуме обратились к спящим агентам на Украине на фоне взрыва в ЖК «Алые Паруса»
Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что взрыв в ЖК «Алые паруса», предварительно, мог быть покушением на главу Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. По данным канала, мужчина серьезно ранен, его увезли в реанимацию.