В Госдуме призвали не допустить «восстания машин» из-за применения ИИ

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) зашло очень далеко, поэтому государству необходимо взять эту сферу под свой контроль. Это поможет не допустить «восстания машин», заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

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По мнению депутата, сегодня технологии дошли до такого уровня, который раньше можно было наблюдать только в кино. Причем угроза, по его мнению, заключается в том, что применять возможности ИИ можно и в «злых целях».

« П о э т о м у г о с у д а р с т в о д о л ж н о д е л а т ь в с е д л я т о г о , ч т о б ы э т о н е в ы л и л о с ь в б е с к о н т р о л ь н о е е г о и с п о л ь з о в а н и е и н е д о п у с т и т ь т о г о с а м о г о « в о с с т а н и я м а ш и н » , — з а я в и л д е п у т а т .

Мир дошел до границы того периода, когда определяется, в какую сторону дальше пойдет развитие технологии ИИ, заключил Ющенко.

До этого партнер Лиги Цифровой Экономики, директор направления Big Data Юрий Колбасин заявил «Газете.Ru» об угрозе того, что ИИ вытеснит людей из многих профессий, что вызовет социальные и экономические потрясения. Он подчеркнул, что ИИ может стать причиной снижения ценности человеческого творчества: если нейросеть способна создавать искусство, тексты и музыку, уникальность вклада людей может оказаться под сомнением.