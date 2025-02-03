Володин прокомментировал развитие отношений России и Индии

Лидеры России и Индии вносят большой вклад в развитие отношений двух стран. Парламентариям следует законодательно обеспечить эти решения и развивать отношения в рамках парламентского измерения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с вице-президентом, председателем верхней палаты парламента Индии Джагдипом Дханкаром.

" С о с в о е й с т о р о н ы м ы д о л ж н ы з а к о н о д а т е л ь н о о б е с п е ч и т ь р е ш е н и я , п р и н я т ы е п р е з и д е н т о м Р о с с и и В л а д и м и р о м П у т и н ы м и п р е м ь е р - м и н и с т р о м И н д и и Н а р е н д р о й М о д и . Н е с м о т р я н а б о л ь ш и е р а с с т о я н и я , к о т о р ы е н а с р а з д е л я ю т , о т н о ш е н и я к р е п н у т , и н а м н а д о п о с т а р а т ь с я , ч т о б ы т а д и н а м и к а , к о т о р а я е с т ь н а у р о в н е и с п о л н и т е л ь н о й в л а с т и , б ы л а и в н а ш е й р а б о т е " , - с ч и т а е т п р е д с е д а т е л ь Г о с д у м ы .

Володин отметил, что большой вклад в развитие российско-индийского диалога вносят лидеры государств. Он также подчеркнул, что у РФ и Индии "особые отношения, которые развиваются на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств и взаимовыгодного сотрудничества".

Володин находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера нижней палаты парламента страны Ома Бирлы. В ходе визита запланированы встречи председателя Госдумы с руководством Индии. Политики намерены обсудить вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.