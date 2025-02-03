Володин прокомментировал развитие отношений России и Индии

Лидеры России и Индии вносят большой вклад в развитие отношений двух стран. Парламентариям следует законодательно обеспечить эти решения и развивать отношения в рамках парламентского измерения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с вице-президентом, председателем верхней палаты парламента Индии Джагдипом Дханкаром.
"Со своей стороны мы должны законодательно обеспечить решения, принятые президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Несмотря на большие расстояния, которые нас разделяют, отношения крепнут, и нам надо постараться, чтобы та динамика, которая есть на уровне исполнительной власти, была и в нашей работе", - считает председатель Госдумы.
Володин отметил, что большой вклад в развитие российско-индийского диалога вносят лидеры государств. Он также подчеркнул, что у РФ и Индии "особые отношения, которые развиваются на принципах дружбы, невмешательства в дела суверенных государств и взаимовыгодного сотрудничества".
Володин находится в Индии с официальным визитом по приглашению спикера нижней палаты парламента страны Ома Бирлы. В ходе визита запланированы встречи председателя Госдумы с руководством Индии. Политики намерены обсудить вопросы российско-индийского сотрудничества в экономической, социально-культурной, образовательной и технологической сферах, а также дальнейшее развитие межпарламентского диалога.