Российский сенатор Владимир Джабаров призвал «не принимать всерьез» информацию о «100-дневном плане» президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом Джабаров написал в своем Telegram-канале.

В конце января появилась информация, что Трамп дал своему спецпредставителю Киту Келлогу сто дней не разрешение украинского кризиса. СМИ писали, что по задумке команды Трампа Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры.

Также сообщалось, что советники Трампа предлагают прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров. The Wall Street Journal писала, что в ближайшие сто дней Келлог будет предлагать президенту США свои варианты разрешения кризиса, но контролировать переговоры будет лично Трамп.

« Н е с т о и т п р и н и м а т ь в с е р ь ё з м н о г о ч и с л е н н ы е в б р о с ы в з а п а д н о й п р е с с е о т н о с и т е л ь н о р а з р е ш е н и я у к р а и н с к о г о к о н ф л и к т а » , - т а к Д ж а б а р о в п р о к о м м е н т и р о в а л н о в о с т и о п л а н е Т р а м п а .

Он заявил, что предполагаемый план не учитывает позицию России и, более того, предусматривает дальнейшее вооружение Украины «без международного признания конституционных территорий России».

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Джабаров подчеркнул, что реальная позиция Трампа станет известна позже. Сенатор отметил, что главное для России - отстаивать условия, которые ранее обозначил президент РФ Владимир Путин.