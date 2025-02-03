Контакты с президентом США Дональдом Трампом планируются, но новой информации по этой теме нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

« Е с л и в ы п о с м о т р и т е н а е г о з а я в л е н и я : п о в с е й в и д и м о с т и , п л а н и р у ю т с я к о н т а к т ы . У н а с т о ж е е с т ь п р о ц е с с п л а н и р о в а н и я , п о э т о м у п о к а н и ч е г о н о в о г о н а м с к а з а т ь н е ч е г о » , — з а я в и л о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

Таким образом Песков прокомментировал слова американского лидера о том, что его администрация якобы запланировала переговоры руководством с России, Украины и других государств.