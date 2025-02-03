Контакты с президентом США Дональдом Трампом планируются, но новой информации по этой теме нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
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«Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего», — заявил официальный представитель Кремля.
Таким образом Песков прокомментировал слова американского лидера о том, что его администрация якобы запланировала переговоры руководством с России, Украины и других государств.