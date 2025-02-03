"Известия": две торговые миссии из России посетят Мексику в 2025 году
В Мексику в текущем году запланированы две крупные торговые миссии российских бизнесменов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на посольство латиноамериканского государства в Москве.
"Мы обнаружили большую заинтересованность бизнесменов и торговых палат обеих стран в укреплении сотрудничества", — отметили дипломаты. По данным посольства, в 2024 году с января по ноябрь товарооборот между Россией и Мексикой составил $1,3 млрд.
РФ чаще всего экспортировала в Мексику пшеницу, каучук, минеральные удобрения, чугун, сталь и алюминиевые изделия. Мексика поставляла в Россию медицинские изделия, этиловый спирт, кофе, перец и сухофрукты.