Две торговые миссии из России посетят Мексику в 2025 году

В Мексику в текущем году запланированы две крупные торговые миссии российских бизнесменов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на посольство латиноамериканского государства в Москве.

" М ы о б н а р у ж и л и б о л ь ш у ю з а и н т е р е с о в а н н о с т ь б и з н е с м е н о в и т о р г о в ы х п а л а т о б е и х с т р а н в у к р е п л е н и и с о т р у д н и ч е с т в а " , — о т м е т и л и д и п л о м а т ы . П о д а н н ы м п о с о л ь с т в а , в 2 0 2 4 г о д у с я н в а р я п о н о я б р ь т о в а р о о б о р о т м е ж д у Р о с с и е й и М е к с и к о й с о с т а в и л $ 1 , 3 м л р д .

РФ чаще всего экспортировала в Мексику пшеницу, каучук, минеральные удобрения, чугун, сталь и алюминиевые изделия. Мексика поставляла в Россию медицинские изделия, этиловый спирт, кофе, перец и сухофрукты.