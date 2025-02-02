Победа кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску на выборах выглядит неизбежной, если его враги не задействуют экстренные меры. Так шансы политика на избрание оценил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что, согласно опросу румынского телевидения, Джорджеску симпатизируют 47 процентов избирателей. У его ближайших преследователей этот показатель варьируется от 8 до 16 процентов.

« Н о д а ж е м а с с и р о в а н н ы е п о д л о г и н а в ы б о р а х п р и т а к о м о г р о м н о м р а з р ы в е м о г у т н е с р а б о т а т ь . В м е с т е с т е м м о ж н о б ы т ь у в е р е н н ы м в т о м , ч т о Б р ю с с е л ь с д е л а е т в с е в о з м о ж н о е , ч т о б ы т а н д е м О р б а н — Ф и ц о н е п о п о л н и л с я т р е т ь и м ч л е н о м в л и ц е п р е з и д е н т а Р у м ы н и и » , — н а п и с а л П у ш к о в .

Ранее Джорджеску заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена хотела втянуть Румынию в украинский конфликт. По его мнению, президент Йоханнис действует в интересах западных союзников Киева.